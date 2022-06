Rinnovi CCNL 2022: tutti i contratti, aumenti e novità (Di mercoledì 15 giugno 2022) Quali CCNL hanno visto dei Rinnovi nel 2022? Le settimane appena trascorse hanno segnato un’importante attività sindacale, con la stipula di numerosi accordi di rinnovo dei contratti collettivi dei settori più disparati, dall’edilizia agli autoferrotranvieri passando per gli impianti sportivi. Oltre al denominatore comune degli aumenti retributivi, di norma riconosciuti in due o più tranche, sono tante le novità in materia di contratti a tempo determinato, congedi ed assistenza sanitaria integrativa. Analizziamo in dettaglio quali sono le principali misure di alcuni dei CCNL freschi di rinnovo. Contratto Dipendenti pubblici, firmato il rinnovo: tutti gli aumenti di stipendio Rinnovi ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 15 giugno 2022) Qualihanno visto deinel? Le settimane appena trascorse hanno segnato un’importante attività sindacale, con la stipula di numerosi accordi di rinnovo deicollettivi dei settori più disparati, dall’edilizia agli autoferrotranvieri passando per gli impianti sportivi. Oltre al denominatore comune degliretributivi, di norma riconosciuti in due o più tranche, sono tante lein materia dia tempo determinato, congedi ed assistenza sanitaria integrativa. Analizziamo in dettaglio quali sono le principali misure di alcuni deifreschi di rinnovo. Contratto Dipendenti pubblici, firmato il rinnovo:glidi stipendio...

Giuse_DeRitis92 : @MicheTiraboschi Poi occorre stabilire regole e tempi certi per i rinnovi dei ccnl, non possono passare 5-6-7 e poi… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro operaio: Cercasi operaio per mansione addetto a servizi ambientali. Offerta: * CCNL pulizie e ser… - bollettinoADAPT : RT @PeruzziEleonora: Si aggiunge anche il #CCNL #Comunicazione all’ondata di rinnovi che sta caratterizzando il comparto di #artigianato e… - MicheTiraboschi : RT @PeruzziEleonora: Si aggiunge anche il #CCNL #Comunicazione all’ondata di rinnovi che sta caratterizzando il comparto di #artigianato e… - MatteoMascia : Su @OmnibusLa7 ho appena sentito @marattin che si augura che i rinnovi contrattuali dei CCNL non incorporino il car… -