“Quanto durano le perdite post parto?”

Salve dottore, ho partorito il giorno 26 aprile e a oggi ho ancora perdite, a volte leggermente rosse altre rosate. Queste perdite ultimamente sono accompagnate anche da dolori tipo ciclo e non sono continuative: le ho magari la mattina e fino al giorno dopo non le ho più. Diciamo che non hanno una regolarità. Sono stata in visita dal mio ginecologo una settimana fa: ha detto che tutto è a posto ma mi ha prescritto per tre giorni Methergin in pasticche. Hanno funzionato abbastanza e subito dopo avere finito il ciclo dei 3 giorni sono stata senza perdite per circa 2/3 giorni. Ma da ieri come ho detto sono comparse di nuovo: a cosa è dovuto? Quando finiranno? È normale che ogni tanto le ho ancora? Sono anche molto ansiosa e mi impaurisco facilmente. Grazie per il suo aiuto

