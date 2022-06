Omicidio Elena, la scelta di “Unomattina Estate” indigna: scoppia il caso (Di mercoledì 15 giugno 2022) La mattinata del 14 giugno è stata turbata dalla terribile notizia del ritrovamento della povera Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni scomparsa il giorno prima nel catanese. Un fatto di cronaca che in pochi secondi ha fatto il giro di tutti i media italiani, riportata da telegiornali e programmi di ogni tipo. Ma non da “Unomattina Estate”, che era in onda proprio nel momento del rinvenimento del cadavere. Nessun riferimento, alcun accenno. (continua a leggere dopo le foto) Omicidio Elena, il gesto di “Unomattina Estate” indigna: scoppia il caso La madre della bimba uccisa è crollata nella tarda mattinata di ieri, qualche ora dopo il rinvenimento del corpo: «Quando ho colpito Elena avevo una ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 15 giugno 2022) La mattinata del 14 giugno è stata turbata dalla terribile notizia del ritrovamento della poveraDel Pozzo, la bambina di cinque anni scomparsa il giorno prima nel catanese. Un fatto di cronaca che in pochi secondi ha fatto il giro di tutti i media italiani, riportata da telegiornali e programmi di ogni tipo. Ma non da “”, che era in onda proprio nel momento del rinvenimento del cadavere. Nessun riferimento, alcun accenno. (continua a leggere dopo le foto), il gesto di “ilLa madre della bimba uccisa è crollata nella tarda mattinata di ieri, qualche ora dopo il rinvenimento del corpo: «Quando ho colpitoavevo una ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? #MartinaPatti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell… - Agenzia_Ansa : Martina Patti, 23 anni, ha confessato a carabinieri e procura di avere ucciso la figlia #Elena di 5 anni. Ma nell'i… - Agenzia_Ansa : Finito l'interrogatorio di Martina Patti che ha confessato l'omicidio della figlia Elena. La piccola sarebbe stata… - neXtquotidiano : L’abbraccio all’asilo tra Martina Patti e #ElenaDelPozzo poco prima dell’omicidio | VIDEO - fearlessomi : RT @DanieleStampeg2: Cosa vi porta a giustificare l'omicidio di una bambina di 5 anni? Non c'è un cazzo di motivo, nessuno, zero. Non esist… -