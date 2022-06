‘Nessuna impresa in partenza per l’Inghilterra’: Aaron Ramsdale dell’Arsenal ha preso di mira dopo la gara d’esordio dell’Ungheria (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 21:24:11 Giorni caldissimi in redazione! Aaron Ramsdale è stato oggetto di pesanti critiche martedì sera durante lo scontro tra Inghilterra e Ungheria. I Three Lions stanno disputando l’ultima partita della pausa di UEFA Nations League e prima del calcio d’inizio erano ben consapevoli che una sconfitta avrebbe messo fine alle loro speranze di essere in testa al girone, avvicinandoli allo stesso tempo alla retrocessione. Tuttavia, nonostante abbia dominato gli scambi di apertura, l’Inghilterra è andata in svantaggio per 1-0 dopo soli 16 minuti: Un altro inizio frustrante per l’Inghilterra che rimane indietro #C4Calcio #TreLeoni #Rispetto reciproco pic.twitter.com/1XlmehFSQT — Canale 4 Sport (@C4Sport) 14 giugno 2022 Annuncio Offerta conto aperto. Scommetti £ 10 e ricevi £ 50 in scommesse gratuite per i nuovi ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 giugno 2022) 2022-06-14 21:24:11 Giorni caldissimi in redazione!è stato oggetto di pesanti critiche martedì sera durante lo scontro tra Inghilterra e Ungheria. I Three Lions stanno disputando l’ultima partita della pausa di UEFA Nations League e prima del calcio d’inizio erano ben consapevoli che una sconfitta avrebbe messo fine alle loro speranze di essere in testa al girone, avvicinandoli allo stesso tempo alla retrocessione. Tuttavia, nonostante abbia dominato gli scambi di apertura, l’Inghilterra è andata in svantaggio per 1-0soli 16 minuti: Un altro inizio frustrante per l’Inghilterra che rimane indietro #C4Calcio #TreLeoni #Rispetto reciproco pic.twitter.com/1XlmehFSQT — Canale 4 Sport (@C4Sport) 14 giugno 2022 Annuncio Offerta conto aperto. Scommetti £ 10 e ricevi £ 50 in scommesse gratuite per i nuovi ...

