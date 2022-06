Napoli, Deulofeu più Bernardeschi per completare l’attacco (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Napoli per completare la batteria degli esterni starebbe per chiudere il doppio colpo Deulofeu e Bernardeschi Il Napoli dopo aver salutato Insigne e probabilmente Mertens, sta guardando sul mercato per completare la batteria degli esterni. Il primo è quello di Bernardeschi, con ogni probabilità arriverà a parametro zero dopo lo svincolo dalla Juve. Gli azzurri stanno pensando ancora a Deulofeu, con l’Udinese si potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 15 milioni e tre di bonus. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilperla batteria degli esterni starebbe per chiudere il doppio colpoIldopo aver salutato Insigne e probabilmente Mertens, sta guardando sul mercato perla batteria degli esterni. Il primo è quello di, con ogni probabilità arriverà a parametro zero dopo lo svincolo dalla Juve. Gli azzurri stanno pensando ancora a, con l’Udinese si potrebbe chiudere per una cifra vicina ai 15 milioni e tre di bonus. Lo riporta Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : Il @sscnapoli è vicino a Federico #Bernardeschi. Piace anche #Deulofeu - FrancoMater2 : @Napoli_Report @NicoSchira E niente...non va bene neanche #Deulofeu per voi...forse vi spaventa il fatto che non fa… - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: #Deulofeu è sempre più vicino al #Napoli: offerti €15M + bonus all’#Udinese per cercare di chiudere l’affare. Ingaggio d… - zazoomblog : Schira: “Napoli-Deulofeu ai dettagli finali: ecco cifre ed anni del contratto. Su Politano e Demme… - #Schira: #“N… - LSerena23 : @giuli_valle Ma chi si permette di volere il male del Napoli?? Guagliu io non vedo l'ora che viene il 14 agosto...v… -