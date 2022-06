Multiproprietà: respinto ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis adesso via il Bari (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Corte ha respinto il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari sulla modifica dell’articolo delle NOIF sulle partecipazioni societarie Leggi su itasportpress (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Corte hailpresentato dai presidenti di Napoli esulla modifica dell’articolo delle NOIF sulle partecipazioni societarie

