Morales firma

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Calcio iberico: 06/12/2022 alle 00:00 est “Non so quali procedure mancheranno, ma sì” ha risposto il presidente del Villarreal all’arrivo diIl “Comandante” sarà il primo rinforzo del sottomarino per la prossima stagione José Luissarà il primo acquisto del Villarreal per la stagione 2022/23. Il comandante si unirà ai ranghi di Unai Emery lasciando il club della sua vita, il Levante, dopo la retrocessione in Seconda Divisione. Lo ha confermato Fernando Roig, presidente del club groguet, nel programma Cadena Cope ‘Tiempo de Juego’. “Non so quali procedure mancheranno, ma sì” Roig ha risposto dell’arrivo di. Il ‘Comandante’, che compirà 35 anni a luglio, Lascia Orriols come una leggenda e come il giocatore con più partite e gol nella storia del Levante in Prima ...