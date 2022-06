Mamme che uccidono, psichiatra: non esiste un identikit ma moventi (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Non esiste un identikit di madri o padri killer. Bisogna dare ascolto a chi ha un disagio e intercettare la sofferenza dei genitori molto giovani che si trovano in una condizione di disagio psicologico o soffrono di depressione, per mancanza di un partner, che hanno un forte disagio socio-economico; che per paura o vergogna non si rivolgono a una rete sociale di aiuto: quei bambini, i figli di questi genitori, sono a rischio“. La psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana Adelia Lucattini alla Dire commenta con queste parole l’angoscia che ha lasciato in tutti la fine della piccola Elena che la mamma Martina Patti ha confessato di aver ucciso, dopo una messa in scena che da subito non ha convinto gli inquirenti. “Prevenzione, soprattutto per i giovani che hanno grandi attese sulla maternità e che invece ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Nonundi madri o padri killer. Bisogna dare ascolto a chi ha un disagio e intercettare la sofferenza dei genitori molto giovani che si trovano in una condizione di disagio psicologico o soffrono di depressione, per mancanza di un partner, che hanno un forte disagio socio-economico; che per paura o vergogna non si rivolgono a una rete sociale di aiuto: quei bambini, i figli di questi genitori, sono a rischio“. Lae psicoanalista della Società psicoanalitica italiana Adelia Lucattini alla Dire commenta con queste parole l’angoscia che ha lasciato in tutti la fine della piccola Elena che la mamma Martina Patti ha confessato di aver ucciso, dopo una messa in scena che da subito non ha convinto gli inquirenti. “Prevenzione, soprattutto per i giovani che hanno grandi attese sulla maternità e che invece ...

