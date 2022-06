(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "daiM5S. Ma stiamo scherzando? Siamo passati dalal. Io non ho più". Così scrive in una storia Instagram il deputato M5S Sergio, presidente della Commissione Politiche Ue, commentando l'intervista rilasciata dal vicepresidente CinqueMario Turco alla Gazzetta del Mezzogiorno, nella quale il senatore pentastellato afferma che "senza il presidentei Cinque, di fatto, non esistono".

Pubblicità

ilfoglio_it : Giustizialismo vs democrazia diretta. I referendum agitano i grillini. Battelli contro il vice di Conte, che dice d… -

Il Sannio Quotidiano

La democrazia è informare, votare, giocarsela', ha scritto su Instagram Sergio, deputato dele presidente della commissione Affari europei di Montecitorio, trasformando in parole lo ...... curiosamente ma non troppo, il più alto in grado istituzionale presente in piazza Banchi, il presidente della commissione Affari Europei della Camera dei deputati Sergio, che indossa una t -... **M5S: Battelli, 'parole vergognose vertici, da movimento 5 stelle a 1 Conte'** Il vicepresidente del M5s Mario Turco dice di essere andato a votare per le amministrative, ma di non avere ritirato le schede dei quesiti sulla giustizia. Il fedelissimo di Di Maio si indigna e sui s ...Ma, curiosamente ma non troppo, il più alto in grado istituzionale presente in piazza Banchi, il presidente della commissione Affari Europei della Camera dei deputati Sergio Battelli, che indossa una ...