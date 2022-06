Lombardia, il Covid rialza la testa. Pregliasco: 'Allerta settembre' (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Omicron 5 fa salire l'ondata Covid . Il virus circola con una netta tendenza al rialzo dei contagi, in Lombardia, dove ieri il tasso di positività è schizzato al 16,4% (un sobbalzo del 4% in quattro ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) L'Omicron 5 fa salire l'ondata. Il virus circola con una netta tendenza al rialzo dei contagi, in, dove ieri il tasso di positività è schizzato al 16,4% (un sobbalzo del 4% in quattro ...

