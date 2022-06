Lazio, nuovo contatto con Mertens: Sarri gli chiede di abbassare le pretese (Di mercoledì 15 giugno 2022) Maurizio Sarri non molla Dries Mertens, anzi. Secondo quanto scrive il Messaggero, il tecnico, deluso dal mercato della Lazio, è tornato in prima linea e sta provando a trattare con il belga. In particolare, gli ha chiesto di abbassare le pretese per essere in linea con il mercato della Lazio. Impaziente, Sarri torna in prima linea sul mercato. Ha da tempo convinto Alessio Romagnoli sul progetto, ora pressa Lotito per chiudere sull’ingaggio. E insiste per “bloccare” Casale e Ilic, anche se le trattative col Verona potrebbero concludersi in un secondo momento. Ben dopo il 5 luglio ad Auronzo, dove è atteso al momento solo Marcos Antonio, che già festeggia sulle note dell’inno biancoceleste il suo 22esimo compleanno. Sarri vuol capire anche cosa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Maurizionon molla Dries, anzi. Secondo quanto scrive il Messaggero, il tecnico, deluso dal mercato della, è tornato in prima linea e sta provando a trattare con il belga. In particolare, gli ha chiesto dileper essere in linea con il mercato della. Impaziente,torna in prima linea sul mercato. Ha da tempo convinto Alessio Romagnoli sul progetto, ora pressa Lotito per chiudere sull’ingaggio. E insiste per “bloccare” Casale e Ilic, anche se le trattative col Verona potrebbero concludersi in un secondo momento. Ben dopo il 5 luglio ad Auronzo, dove è atteso al momento solo Marcos Antonio, che già festeggia sulle note dell’inno biancoceleste il suo 22esimo compleanno.vuol capire anche cosa ...

Pubblicità

napolista : #Lazio, nuovo contatto con #Mertens: #Sarri gli chiede di abbassare le pretese Sul Messaggero. Il tecnico torna in… - Diego31883 : RT @TuttoMercatoWeb: Mertens in orbita Lazio. Nuovo contatto col belga: Sarri gli chiede di abbassare le pretese - TuttoMercatoWeb : Mertens in orbita Lazio. Nuovo contatto col belga: Sarri gli chiede di abbassare le pretese - milansette : La Lazio accelera per Romagnoli: nuovo rilancio biancoceleste, parti più vicine #acmilan #rossoneri - autismotorverg1 : Tramite la collaborazione con APCI Lazio, Eataly ed ANGSA Lazio, il Policlinico di Tor Vergata indice un nuovo cong… -