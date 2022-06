Lascerà il Cagliari, Galliani prova il colpaccio: sui di lui anche Juve e Napoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, dopo una prima fase di interessamento, il Monza starebbe facendo sul serio per Nahitan Nandez. Il centrocampista classe ’95 è finito nel mirino dei brianzoli dopo la clamorosa retrocessione del Cagliari e, in breve tempo, sembra essere diventato più di un’idea per Adriano Galliani. Il nome di Nandez è da tempo sulla bocca di molti club: la scorsa estate sembrava essere tutto fatto per il suo passaggio all’inter per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, poi il club nerazzurro ha virato sull’olandese Dumfries che, forse meglio di tutti, è riuscito a raccogliere la pesante eredità lasciata da Hakimi sulla fascia destra. L’uruguaiano è poi stato accostato a Napoli, Juventus, e persino agli inglesi del West Ham che avevano messo sul piatto la cifra, ad oggi monstre, di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 15 giugno 2022) Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, dopo una prima fase di interessamento, il Monza starebbe facendo sul serio per Nahitan Nandez. Il centrocampista classe ’95 è finito nel mirino dei brianzoli dopo la clamorosa retrocessione dele, in breve tempo, sembra essere diventato più di un’idea per Adriano. Il nome di Nandez è da tempo sulla bocca di molti club: la scorsa estate sembrava essere tutto fatto per il suo passaggio all’inter per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, poi il club nerazzurro ha virato sull’olandese Dumfries che, forse meglio di tutti, è riuscito a raccogliere la pesante eredità lasciata da Hakimi sulla fascia destra. L’uruguaiano è poi stato accostato antus, e persino agli inglesi del West Ham che avevano messo sul piatto la cifra, ad oggi monstre, di ...

