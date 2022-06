Katie Holmes e il fidanzato Bobby Wooten III sono inseparabili

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Alla Prima di Alone Together, scritto diretto e interpretato da lei, al Tribeca Film Festival, l'attrice è apparsa straordinariamente felice. E ne ha motivo: amore e lavoro vanno a gonfie vele e presto si congiungeranno in un nuovo progetto, il film Rare Objects, attualmente in lavorazione