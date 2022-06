Internet Explorer è morto | finalmente!

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Da oggi 15 giugno 2022ed era ora dopo 27 anni di servizio. Il browser Web più pesante, lento, pieno di inutili funzioni e bug che sia mai esistito non sarà più supportato da Microsoft. L’azienda di Redmond ha tentato per decenni di spingere gli utenti ad utilizzare il suo vecchio browser fino all’arrivo di Edge nel 2015 insieme a Windows 10. La scomparsa di IE non è una sorpresa, Microsoft ha dichiarato lo scorso anno che avrebbe posto fine ail 15 giugno 2022. Addio, mancherà a qualcuno?non sarà più supportatonon sarà più supportato ed era ora. Il più odiato dei browser Web del pianeta è finalmente ...