Inghilterra-Ungheria, magiari inarrestabili: poker ai vice campioni d’Europa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una Nations League che continua a stupire. Un torneo che parla, nuovamente, ungherese. Nettamente e clamorosamente. La compagine magiara del Commissario Tecnico italiano Marco Rossi sgretola l’Inghilterra di Gareth Southgate in quel di Wolverhampton. Risultato incredibile e storico per gli ospiti di ieri sera che si sono imposto con un perentorio 4-0 in terra anglosassone. Una vittoria che proietta al primo posto l’Ungheria (in un girone di ferro composto da inglesi, Germania ed Italia) con 7 punti in quattro partite ed inchioda all’ultimo posto gli anglosassoni con 2 punti incassati in quattro match del Gruppo III della Lega A. Ecco cosa è successo in Inghilterra-Ungheria. Inghilterra-Ungheria, gli ospiti conquistano il campo inglese con una grande prestazione Sconfitta senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una Nations League che continua a stupire. Un torneo che parla, nuovamente, ungherese. Nettamente e clamorosamente. La compagine magiara del Commissario Tecnico italiano Marco Rossi sgretola l’di Gareth Southgate in quel di Wolverhampton. Risultato incredibile e storico per gli ospiti di ieri sera che si sono imposto con un perentorio 4-0 in terra anglosassone. Una vittoria che proietta al primo posto l’(in un girone di ferro composto da inglesi, Germania ed Italia) con 7 punti in quattro partite ed inchioda all’ultimo posto gli anglosassoni con 2 punti incassati in quattro match del Gruppo III della Lega A. Ecco cosa è successo in, gli ospiti conquistano il campo inglese con una grande prestazione Sconfitta senza ...

gippu1 : Serata niente male per la storia del calcio europeo: l'#Ungheria non vinceva in #Inghilterra dal leggendario 3-6 de… - OdeonZ__ : L'impresa dell'Ungheria di Rossi: poker in casa dell'Inghilterra - Sofia19664 : @willy_signori Abbiamo pareggiato con l’Inghilterra che ieri ne ha presi 4 dall’Ungheria. Altro che “siamo di nuovo in sella “ - Boboj29 : Italia 1 Germania 1 Florenzi-Acerbi-Bastoni-Biraghi Italia 2-Ungheria 1 Calabria-Mancini-Bastoni-Spinazzola Inghilt… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: L'impresa dell'Ungheria di Rossi: poker in casa dell'Inghilterra in #NationsLeague -