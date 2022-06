Il Pd rischia di raccogliere quello che ha seminato nel suo «campo largo» (e non è niente di buono) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ieri mattina ho passato alcuni minuti contemplando l’apertura di Repubblica, a tutta pagina, dedicata ai risultati delle elezioni amministrative: «Crollo di Salvini e M5s». Molti pensieri si sono accavallati nella mia mente in quei piacevoli istanti, ma per prima cosa mi sono domandato se Linkiesta non avrebbe dovuto fare come Robert Conquest quando propose di titolare la nuova edizione aggiornata al 1990 del suo libro sui crimini dello stalinismo con un asciutto: «Ve l’avevo detto, razza di idioti» (il titolo originale era “The Harvest of Sorrow” ed era dedicato, per essere precisi, allo sterminio degli ucraini attraverso la carestia forzata – niente di nuovo, insomma). La seconda cosa che ho pensato è quanta acqua è passata sotto i ponti dall’inizio della legislatura, da quando cioè il centrodestra guidato da Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ieri mattina ho passato alcuni minuti contemplando l’apertura di Repubblica, a tutta pagina, dedicata ai risultati delle elezioni amministrative: «Crollo di Salvini e M5s». Molti pensieri si sono accavallati nella mia mente in quei piacevoli istanti, ma per prima cosa mi sono domandato se Linkiesta non avrebbe dovuto fare come Robert Conquest quando propose di titolare la nuova edizione aggiornata al 1990 del suo libro sui crimini dello stalinismo con un asciutto: «Ve l’avevo detto, razza di idioti» (il titolo originale era “The Harvest of Sorrow” ed era dedicato, per essere precisi, allo sterminio degli ucraini attraverso la carestia forzata –di nuovo, insomma). La seconda cosa che ho pensato è quanta acqua è passata sotto i ponti dall’inizio della legislatura, da quando cioè il centrodestra guidato da Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle guidato da Luigi Di ...

