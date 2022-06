Femminicidio a Udine, uomo di 45 anni uccide la moglie e scappa (Di mercoledì 15 giugno 2022) . Intercettato dopo alcune ore, adesso è in stato di fermo La scora notte, a Codroipo, in provincia di Udine, un uomo di 45 anni ha ucciso la moglie di 40 anni, accoltellandola in casa. Dopo l’omicidio, l’uomo si è dato alla fuga, ma i Carabinieri lo hanno presto raggiunto e arrestato. Paolo Castellani, questo il nome dell’assassino, ha ucciso la moglie mentre in casa erano presenti le due figlie, di 8 e 5 anni, che non si sono accorte di nulla perché dormivano. Sono state svegliate dai soccorritori, allertati dopo una richiesta di aiuto al 112. Ora sono state affidate ai nonni. Leggi anche: NAPOLI, ACCUSE AL SINDACO DI POZZUOLI: “SESSO IN CAMBIO DI BUONI SPESA” Secondo le prime indiscrezioni, dopo alcune ore di ricerca, i militari dell’Arma hanno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) . Intercettato dopo alcune ore, adesso è in stato di fermo La scora notte, a Codroipo, in provincia di, undi 45ha ucciso ladi 40, accoltellandola in casa. Dopo l’omicidio, l’si è dato alla fuga, ma i Carabinieri lo hanno presto raggiunto e arrestato. Paolo Castellani, questo il nome dell’assassino, ha ucciso lamentre in casa erano presenti le due figlie, di 8 e 5, che non si sono accorte di nulla perché dormivano. Sono state svegliate dai soccorritori, allertati dopo una richiesta di aiuto al 112. Ora sono state affidate ai nonni. Leggi anche: NAPOLI, ACCUSE AL SINDACO DI POZZUOLI: “SESSO IN CAMBIO DI BUONI SPESA” Secondo le prime indiscrezioni, dopo alcune ore di ricerca, i militari dell’Arma hanno ...

