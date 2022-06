Drusilla Foer: “Sanremo? Farei una capatina volentieri” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’attrice e conduttrice ha parlato nello show radiofonico di Maurizio Costanzo Drusilla Foer, attrcie e conduttrice ormai nota al grande pubblico, ha parlato, come tutte le settimane a “Facciamo finta che”, programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Tanti i temi da lei toccati, inevitabile parlare anche del recente referendum sulla giustizia. “Sono un po’ delusa, anche se un po’ me l’aspettavo, di questo assenteismo alle urne, del resto c’erano tutti i presupposti, non è stato un fulmine a ciel sereno, non era un referendum sulla Monarchia o la Repubblica. Io trovo che il linguaggio e le tematiche proposte in questo referendum hanno inibito un po’, perché il linguaggio e anche il tipo di scelta non è semplicissimo capirlo. Ora io non credo che si debba far votare il popolino solo per le cosine un po’ comprensibili, però uno ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’attrice e conduttrice ha parlato nello show radiofonico di Maurizio Costanzo, attrcie e conduttrice ormai nota al grande pubblico, ha parlato, come tutte le settimane a “Facciamo finta che”, programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Tanti i temi da lei toccati, inevitabile parlare anche del recente referendum sulla giustizia. “Sono un po’ delusa, anche se un po’ me l’aspettavo, di questo assenteismo alle urne, del resto c’erano tutti i presupposti, non è stato un fulmine a ciel sereno, non era un referendum sulla Monarchia o la Repubblica. Io trovo che il linguaggio e le tematiche proposte in questo referendum hanno inibito un po’, perché il linguaggio e anche il tipo di scelta non è semplicissimo capirlo. Ora io non credo che si debba far votare il popolino solo per le cosine un po’ comprensibili, però uno ...

