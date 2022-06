Diretta "Siamo a una fase cruciale", intelligence Usa: la "linea" su cui si decide la sorte di Kiev. O la caduta, o... (Di mercoledì 15 giugno 2022) Siamo al 111esimo giorno di guerra. A Severodonetks si sta combattendo una battaglia feroce, brutale, "la peggioe che l'Europa abbia mai visto", per dirla con le parole di Volodymyr Zelensky. Mario Draghi, dopo il viaggio in Israele, si reca a Kiev insieme a Schlz e Makron. Sul fronte diplomatico lo stallo è totale, nonostante gli sforzi del Vaticano. Mosca dà l'ultimatum alla resistenza di Azot, impianto dove ci ssarebbero oltre 500 civili. Ore 08.04 Mosca, ultimatum ad Azot: deponete le armi oggi Mosca ha intimato di arrendersi alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città orientale di Severodonetsk entro le prime ore di oggi, mercoledì 15 giugno, così come riporta il Guardian. Il generale Mikhail Mizintsev, l'ufficiale che era a capo dell'assedio di Mariupol, ha detto che i combattenti dovrebbero "fermare la loro insensata ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022)al 111esimo giorno di guerra. A Severodonetks si sta combattendo una battaglia feroce, brutale, "la peggioe che l'Europa abbia mai visto", per dirla con le parole di Volodymyr Zelensky. Mario Draghi, dopo il viaggio in Israele, si reca ainsieme a Schlz e Makron. Sul fronte diplomatico lo stallo è totale, nonostante gli sforzi del Vaticano. Mosca dà l'ultimatum alla resistenza di Azot, impianto dove ci ssarebbero oltre 500 civili. Ore 08.04 Mosca, ultimatum ad Azot: deponete le armi oggi Mosca ha intimato di arrendersi alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città orientale di Severodonetsk entro le prime ore di oggi, mercoledì 15 giugno, così come riporta il Guardian. Il generale Mikhail Mizintsev, l'ufficiale che era a capo dell'assedio di Mariupol, ha detto che i combattenti dovrebbero "fermare la loro insensata ...

