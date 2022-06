Dipendenti pubblici, le storie di chi rinuncia al posto fisso: “Al ministero stipendio scollegato dalla realtà”. “Ingegnera a 1700 euro? Tra affitto e spese resta nulla” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Millesettecento euro, se va bene. Ma più spesso molto meno, come per chi lavora nei Comuni, per chi è impiegato all’ufficio per il processo, per chi è assunto all’Inail o per chi, addirittura, è ingegnere. Il caro-affitti delle grandi città (Milano, Roma, Bologna, per citarne alcune) e, più in generale, nei centri del Nord Italia, unito ai salari non congrui rispetto al costo della vita, sta spingendo molte persone, che hanno vinto i recenti concorsi pubblici voluti dal ministro Renato Brunetta, a rifiutare il posto. Ecco alcune delle testimonianze che avete voluto raccontare a ilfattoquotidiano.it. Aspettiamo altre vostre storie, inviatele a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it *** “Ingegnera, ho rifiutato il posto a Roma” – Buongiorno, ho vinto due concorsi: uno da diplomata nella mia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Millesettecento, se va bene. Ma più spesso molto meno, come per chi lavora nei Comuni, per chi è impiegato all’ufficio per il processo, per chi è assunto all’Inail o per chi, addirittura, è ingegnere. Il caro-affitti delle grandi città (Milano, Roma, Bologna, per citarne alcune) e, più in generale, nei centri del Nord Italia, unito ai salari non congrui rispetto al costo della vita, sta spingendo molte persone, che hanno vinto i recenti concorsivoluti dal ministro Renato Brunetta, a rifiutare il. Ecco alcune delle testimonianze che avete voluto raccontare a ilfattoquotidiano.it. Aspettiamo altre vostre, inviatele a redazioneweb@ilfattoquotidiano.it *** “, ho rifiutato ila Roma” – Buongiorno, ho vinto due concorsi: uno da diplomata nella mia ...

