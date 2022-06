Devozione e tradizione, a Gandino torna la processione del Corpus Domini (Di mercoledì 15 giugno 2022) Domenica 19 giugno alle 10 è in programma a Gandino la tradizionale, solenne processione del Corpus Domini. Preceduta dalle Giornate Eucaristiche (da giovedì 16 a sabato 18 giugno), la processione è un evento in cui la comunità esprime lo spessore delle proprie tradizioni e la ricchezza di un apparato assolutamente unico ed incredibile. Il percorso (oltre due chilometri fra le vie del centro storico) sarà caratterizzato dalle “zandaline” tese da un lato all’altro delle strade, dai diversi colori. Oro, argento e sete simboleggiano luce e regalità proprie dell’Eucarestia; per questo i celebranti indosseranno paramenti, realizzati con un raro broccato in oro e argento prodotto a Lione nel 1768, mentre il Santissimo Sacramento sarà custodito nell’ostensorio gotico prodotto nel 1527 in Baviera. Il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Domenica 19 giugno alle 10 è in programma ala tradizionale, solennedel. Preceduta dalle Giornate Eucaristiche (da giovedì 16 a sabato 18 giugno), laè un evento in cui la comunità esprime lo spessore delle proprie tradizioni e la ricchezza di un apparato assolutamente unico ed incredibile. Il percorso (oltre due chilometri fra le vie del centro storico) sarà caratterizzato dalle “zandaline” tese da un lato all’altro delle strade, dai diversi colori. Oro, argento e sete simboleggiano luce e regalità proprie dell’Eucarestia; per questo i celebranti indosseranno paramenti, realizzati con un raro broccato in oro e argento prodotto a Lione nel 1768, mentre il Santissimo Sacramento sarà custodito nell’ostensorio gotico prodotto nel 1527 in Baviera. Il ...

