Dani Alves-Barcellona | l’annuncio a sorpresa sui social

kriss1899 : Dani Alves uno di noi. - NMercato24 : Barcellona, Dani Alves non rinnoverà. #Calciomercato #15giugno - DiegoML7 : Dani Alves uno di noi siempre ???? - hbk_89 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Dani Alves saluta il Barcellona ? - Catalyst_11 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Dani Alves saluta il Barcellona ? -

Finisce l'avventura dicon il Barcellona. Il terzino brasiliano sperava in un rinnovo per arrivare preparato al Mondiale Arrivano i titoli di coda per la seconda avventura dial Barcellona. Come ...Commenta per primo Dopo essere tornato a Barcellona a gennaio,saluterà i blaugrana per la seconda volta. Secondo Sport infatti, il club ha deciso di non rinnovare il contratto del 39enne brasiliano, in scadenza a giugno.Notizia confermata dallo stesso terzino brasiliano: l'annuncio direttamente sui social con un lungo messaggio emozionante ...Ancora una volta il Barcellona è pronto a ripartire rifondando la propria rosa, partendo da alcuni punti fermi: difensore scaricato ...