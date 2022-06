Cuzzilla, 'saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono convinto che la nostra Confederazione, rinsaldando la coesione tra le diverse organizzazioni che la compongono diventerà decisiva per accelerare il cambiamento necessario al Paese e contribuirà a un'Europa più equa e vicina a cittadini e imprese". Così con Adnkronos/Labitalia, Stefano Cuzzilla, eletto oggi all'unanimità dall'assemblea nazionale alla guida della Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che vanta un network di 10 federazioni e rappresenta circa 1 milione di dirigenti, attraverso i Ccnl sottoscritti. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono convinto che la nostra Confederazione, rinsaldando la coesione tra le diverse organizzazioni che la compongono diventerà decisiva per accelerare ilnecessario ale contribuirà a un'Europa piùe vicina a cittadini e imprese". Così con Adnkronos/Labitalia, Stefano, eletto oggi all'unanimità dall'assemblea nazionale alla guida della Cida, la rappresentanza sindacale per la dirigenza e le alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che vanta un network di 10 federazioni e rappresenta circa 1 milione di dirigenti, attraverso i Ccnl sottoscritti.

Pubblicità

LocalPage3 : Cuzzilla, 'saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa' - ledicoladelsud : Cuzzilla, ‘saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa’ - italiaserait : Cuzzilla, ‘saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa’ - TV7Benevento : Cuzzilla, 'saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa' - - fisco24_info : Cuzzilla, 'saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa': (Adnkronos) - 'Sono convinto che la nostra Co… -

Cuzzilla, 'saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa' Adnkronos Cuzzilla, ‘inaccettabile pressione fiscale su dirigenti’ (Adnkronos) – “C’è poi un altro tema che deve essere rimesso al centro dell’azione di Cida e riguarda la pressione fiscale che i nostri dirigenti sono costretti a sopportare. I nostri dirigenti sono t ... Cuzzilla, 'saremo decisivi per cambiamento Paese, serve Ue più equa' Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono convinto che la nostra Confederazione, rinsaldando la coesione tra le diverse organizzazioni che la compongono diven ... (Adnkronos) – “C’è poi un altro tema che deve essere rimesso al centro dell’azione di Cida e riguarda la pressione fiscale che i nostri dirigenti sono costretti a sopportare. I nostri dirigenti sono t ...Roma, 15 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Sono convinto che la nostra Confederazione, rinsaldando la coesione tra le diverse organizzazioni che la compongono diven ...