Cuneo fiscale, più soldi in busta paga da settembre. Cosa succede nel 2023 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il governo è al lavoro sul decreto luglio, che tra le varie misure dovrebbe finalmente dare il via libera al tanto discusso taglio del Cuneo fiscale alle buste paga con meno di 35 mila euro di reddito. Un taglio di quattro punti percentuali per i quattro mesi da settembre a dicembre, con l'obiettivo di renderlo strutturale nel 2023 con la legge di Bilancio. Ci sarà un nuovo intervento anche su benzina e bollette, con una somma non lontana dai 10 miliardi per cui sarà necessario studiare accuratamente le coperture finanziarie. Taglio del Cuneo fiscale, quali cittadini pagheranno meno tasse I dettagli e le risorse finali che riguarderanno il nuovo intervento sul Cuneo fiscale dipenderanno anche dai futuri scenari internazionali e i ...

