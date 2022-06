Covid | oltre 46 mld mascherine usate in Italia da inizio pandemia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos Salute) - Sono46 miliardi leutilizzate indaad oggi, e ben 129 miliardi a livello globale quelle consumate ogni mese, ovvero 3 milioni al minuto. E' la stima della Societàna di medicina ambientale (Sima), sull'impiego del dispositivo per il quale da oggi incadrà l'obbligo anche nella maggior parte dei luoghi chiusi. Ai circa 2 miliardi diindalla popolazione scolastica a partire dallo scoppio dell'emergenza-19 nel nostro Paese, si aggiungerebbero i 16 miliardi in capo ai lavoratori e una quota stimabile in 28 miliardi per l'utilizzo quotidiano nelle varie situazioni indoor e outdoor ...