Con 30 chili di hashish sull' auto a noleggio - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Un pluripregiudicato viaggiava.strada quando è stato intercettato dalla stradale di Battifolle di Gaia Papi Trovato con un borsone pieno zeppo di droga, oltre 30dinascosta in ...

Pubblicità

zucche_rosa : RT @UnOnlus: Saranno affidati dopo prassi con chip e vaccini. Taglia media contenuta. 16 18 chili da adulti. X info 3274656167 #adozionecan… - Padellafluida : @Indigo__Moon__ NononoNONONONO io non ci vado piú hehehe Me ne sto con la mia pancia da persona con FORSE due chili… - arual812 : @_Bixbite Con una crescita così notevole, anche prevedendo un cesareo, credo che sarebbe stato più sicuro anticipar… - CassolaSilvia : RT @UnOnlus: Saranno affidati dopo prassi con chip e vaccini. Taglia media contenuta. 16 18 chili da adulti. X info 3274656167 #adozionecan… - AdriMCMLXI : @pameladiverona due anni fa ho preso due fette, anzi, due fettone di mortadella scaldata al forno, con sopra granel… -

... ma ora è ai comandi di un mostro che a pieno carico pesa oltre 7.800e costa molte migliaia ... una piccola isola a nord di Iwo Jima che si trova a circa 15 miglia ad est della portaerei,l'...Dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi, Cerioli non sembra essere riuscito a mantenere il peso forma raggiunto durante la vita da naufrago, dove aveva perso 22. 'I miei kg in più sono ...L’uomo viaggiava con la droga chiusa in un borsone, intercettato dalla polizia stradale di Battifolle ha cercato di fuggire: arrestato ...Una retta da un italiano, l’altra da maghrebini. Trattavano hashish a quintali e cocaina. Undici gli arresti della polizia di Busto ...