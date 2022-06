Biot: no al segreto di Stato, giudici acquisiranno documenti (Di mercoledì 15 giugno 2022) I giudici della Corte d'Assise di Roma, davanti ai quali si sta svolgendo il processo a carico di Walter Biot, l'ufficiale di Marina arreStato per avere ceduto documenti ad un funzionario dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Idella Corte d'Assise di Roma, davanti ai quali si sta svolgendo il processo a carico di Walter, l'ufficiale di Marina arreper avere cedutoad un funzionario dell'...

Pubblicità

SkyTG24 : Caso Biot, no al segreto di Stato: i giudici acquisiranno tutti i documenti - AnsaRomaLazio : Biot: no al segreto di Stato, giudici acquisiranno documenti. Processo aggiornato al 15 settembre per deposito mate… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Biot: no al segreto di Stato, giudici acquisiranno documenti Processo aggiornato al 15 settembr… - iconanews : Biot: no al segreto di Stato, giudici acquisiranno documenti -