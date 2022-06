Bellanova Inter | la fumata bianca non arriva | i nerazzurri riflettono

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Cagliari: non èta lanella trattativa perall’. Isu due aspetti Non è ancorata laper il trasferimento di Raouldal Cagliari all’nonostante un lunghissimo, ormai, corteggiamento e sapendo che il ragazzo è il primo della lista per le fasce nerazzurre. Come riporta La Gazzetta dello Sport, isarebbero ancora in fase di riflessione poiché ritengono eccessiva la richiesta del Cagliari di 10 milioni di euro più l’inserimento di Cesare Casadei ed è per questo che ihanno iniziato a guardare anche ad altre soluzioni (ieri ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter Gli aggiornamenti sulla trattativa per #Bellanova - DiMarzio : . @Inter, incontro con il @CagliariCalcio per #Bellanova - Ekremkonur : ?? Raoul Bellanova ?? Inter Milan ? #ForzaInter - KGyeke : RT @Ekremkonur: ?? Raoul Bellanova ?? Inter Milan ? #ForzaInter - Ekremkonur : RT @Ekremkonur: ?? Raoul Bellanova ?? Inter Milan ? #ForzaInter -

Calciomercato Cagliari: non è arrivata la fumata bianca nella trattativa perall'. I nerazzurri riflettono su due aspetti Non è ancora arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Raouldal Cagliari all'nonostante un lunghissimo, ormai, ...... il punto sulle visite mediche di Mkhitaryan , poiche resta in pole, attenzione però a ... il Chelsea sarebbe pronto a discuterne il prestito con l'dopo aver compreso che il giocatore ...In casa Inter aumenta la fiducia per Romelu Lukaku. I nerazzurri ci credono e sono disposti a pagare il prestito oneroso anche a cifre importanti, quindi ora si tratta per trovare ...Dai prestiti per il Cagliari dovrebbero arrivare una ventina di milioni: 10 per vicario dall'Empoli e 12 per Simeone. Altro passaggio vicino alla definizione è quello di Bellanova: ci sarebbe l'accord ...