Atletica, Filippo Tortu parteciperà agli Assoluti di Rieti: "Voglio testarmi sui 100m prima dei Mondiali" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dopo aver partecipato al Golden Gala di Roma 2022 durante la scorsa settimana, il campione olimpico nei 4x100m Filippo Tortu si appresta a tornare in gara, prima di partire per gli Stati Uniti dove svolgerà la preparazione in vista dei Mondiali di Atletica di Eugene, in programma dal 15 al 24 luglio. Ad annunciare il prossimo appuntamento che lo vedrà protagonista è stato lo stesso Filippo Tortu, con le dichiarazioni dell'azzurro riportate dall'ANSA: la data cerchiata in rosso sul calendario è il prossimo 25 giugno, giorno in cui parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti di Rieti. Obiettivo chiaro per l'azzurro, come confermato dalle sue stesse parole: "Ho voglia di testarmi ancora ..."

