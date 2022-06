Assegno unico RdC: quando arriverà il primo pagamento dopo il modulo (Di mercoledì 15 giugno 2022) I pagamenti dell’Assegno unico universale non sono ancora stati allineati per tutti i beneficiari del sussidio L’Assegno unico universale è stato introdotto quest’anno. I primi pagamenti sono partiti a marzo per coloro che hanno inoltrato le domande fino al 28 febbraio. Tuttavia, essendo una procedura nuova che coinvolge milioni di italiani non sono mancate le L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 15 giugno 2022) I pagamenti dell’universale non sono ancora stati allineati per tutti i beneficiari del sussidio L’universale è stato introdotto quest’anno. I primi pagamenti sono partiti a marzo per coloro che hanno inoltrato le domande fino al 28 febbraio. Tuttavia, essendo una procedura nuova che coinvolge milioni di italiani non sono mancate le L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

matteosalvinimi : Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Pr… - qui_finanza : Assegno unico, ultima chiamata per gli arretrati: la data - zazoomblog : Assegno unico ultima chiamata per gli arretrati: la data - #Assegno #unico #ultima #chiamata - MissEnzuccia : RT @matteosalvinimi: Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Prome… - MarcoArmani3 : RT @matteosalvinimi: Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Prome… -