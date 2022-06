Assegno unico, aumenta l’importo per i figli disabili: fino a 120 euro in più al mese per il 2022 (Di mercoledì 15 giugno 2022) aumenta l’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili. Secondo quanto previsto nella bozza del Dl semplificazioni al vaglio del consiglio dei ministri di oggi, è previsto un aumento del sussidio fino a 120 euro per ciascun figlio disabile, unicamente per l’anno 2022. L’incremento di 120 euro sarà valido per le famiglie con Isee uguale o inferiore ai 15 mila euro. Ma l’Assegno unico aumenterà anche per le famiglie in cui sono presenti figli disabili maggiorenni: l’importo varierà a seconda dell’Isee. Secondo quanto annunciato dalla ministra per le disabilità, Erika Stefani, la nuova misura ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022)l’per i nuclei familiari con. Secondo quanto previsto nella bozza del Dl semplificazioni al vaglio del consiglio dei ministri di oggi, è previsto un aumento del sussidioa 120per ciascuno disabile, unicamente per l’anno. L’incremento di 120sarà valido per le famiglie con Isee uguale o inferiore ai 15 mila. Ma l’aumenterà anche per le famiglie in cui sono presentimaggiorenni:varierà a seconda dell’Isee. Secondo quanto annunciato dalla ministra per letà, Erika Stefani, la nuova misura ...

