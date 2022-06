Alberto Rimedio ricorda gli errori di Donnarumma: “Contro Germania, Real, Inghilterra, Irlanda e Turchia” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Donnarumma oggi ha sbagliato. Prima in campo e poi fuori con quella risposta sgarbata a Tiziana Alla”. Lo ha detto il telecronista Rai Alberto Rimedio dopo la risposta stizzita di Gianluigi Donnarumma ad una domanda sul suo errore in costruzione nel secondo tempo di Germania-Italia. Una sbavatura che ha portato al 5-0 di Werner: “La domanda è del tutto legittima e pertinente. Anche perché se lui chiede a Tiziana ‘che altri errori ho fatto?’, c’è da ricordare non solo l’errore Contro il Real Madrid che è costato al PSG l’eliminazione dalla Champions League, ma anche uno recentissimo Contro l’Inghilterra. Ha commesso un errore identico a quello di oggi, giocando col piede sinistro anziché col destro. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “oggi ha sbagliato. Prima in campo e poi fuori con quella risposta sgarbata a Tiziana Alla”. Lo ha detto il telecronista Raidopo la risposta stizzita di Gianluigiad una domanda sul suo errore in costruzione nel secondo tempo di-Italia. Una sbavatura che ha portato al 5-0 di Werner: “La domanda è del tutto legittima e pertinente. Anche perché se lui chiede a Tiziana ‘che altriho fatto?’, c’è dare non solo l’erroreilMadrid che è costato al PSG l’eliminazione dalla Champions League, ma anche uno recentissimol’. Ha commesso un errore identico a quello di oggi, giocando col piede sinistro anziché col destro. ...

Pubblicità

JuveVinciPerMe : Ieri sera ho visto in tv #GermaniaItalia; al termine del match ero discretamente amareggiato. Non riuscivo a capaci… - exsebio : Arriva in libreria 'Se questo è un uomo 2' di Alberto Rimedio, la rivisitazione di un grande classico del novecento… - Bianca34874951 : RT @nonleggerlo: “Torna in mente la frase di Nelson Mandela: io non perdo mai, vinco o imparo” — Alberto Rimedio, telecronista Rai, minuto… - FanFerrante : ho criticato spesso alberto rimedio ma chapeau a lui che stamattina nel tgsport definisce 'dichiarazioni fuoriluogo… - RossoPasqui : Si, confermo. DISASTROSO ! Ma non colpevolizziamolo. Non è colpa sua se l'Inter non ha vinto lo Scudetto, che non a… -