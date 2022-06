Veronica Ferraro | gonna minuscola e gambe in vista | è pazzesca

(Di martedì 14 giugno 2022) Accaldata e meravigliosafa impazzire i suoi tantissimi follower con il suo look da paura, lache indossa è davvero cortissima Con la sua solita bellezza da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Pubblicità

whotels_it : Valentina Ferragni, Veronica Ferraro e Ginevra Mavilla, amiche in Spa a Portofino - AD_italia : L’appartamento milanese di una delle influencer più seguite in Italia, Veronica Ferraro, è stato progettato da stud… - GiuseppaDiMart1 : RT @chiarabottino_: Veronica Ferraro e Giulia Salemi due bone pazzesche - Rosalbw1 : RT @LauraA935: Giulia ieri alla Rinascente con Veronica Ferraro e Chiara Ferragni ?????? #prelemi - zazoomblog : Veronica Ferraro incanta: il body è trasparente che spettacolo - #Veronica #Ferraro #incanta: -

Elle

... Giovanni Matti Altadonna, volontario di Protezione Civile e Croce Bianca;Ragazzo, ... Fulvia Berretta, Renzo Berretta, Leda Bertone, Simona Calzolari, Michele Di Sapia, Ariela, Silvia ...... Giovanni Matti Altadonna, volontario di Protezione Civile e Croce Bianca;Ragazzo, ... Fulvia Berretta, Renzo Berretta, Leda Bertone, Simona Calzolari, Michele Di Sapia, Ariela, Silvia ... Veronica Ferraro, il significato del nuovo tatuaggio sulle dita Veronica Ferraro incanta tutti con il body bianco trasparente della sua collezione, per l'occasione speciale ringrazia e stupisce con stile e sensualità.Da brava milanese, l’influencer Veronica Ferraro è fuggita sulle spiagge liguri di Sori per godersi una giornata di pure relax e qualche bagno, tra uno scatto e l’altro. In realtà, la giovane modella ...