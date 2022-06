Vercelli, per anni ha violentato e minacciato una bambina: arrestato un 68enne “amico di famiglia” (Di martedì 14 giugno 2022) Un 68enne del vercellese è stato arrestato dalla squadra mobile con l’accusa di violenza sessuale aggravata su una ragazzina di 14 anni. Le indagini sono iniziate a gennaio del 2021, quando la giovane ha presentato denuncia nei confronti dell’uomo, riportando di aver subito abusi fin dall’infanzia. In Valsesia il luogo del reato, dove la vittima era solita trascorrere le vacanze estive insieme ai parenti. Gli stessi che le avrebbero introdotto l’uomo, definito proprio da lei come “amico di famiglia”. Le violenze sono cominciate quando la ragazza aveva soltanto 7-8 anni. Inizialmente, secondo quanto riportato dalla vittima, gli atti erano presentati come “gioco innocente”: l’uomo, per farla divertire, la sollevava per le gambe e la capovolgeva a testa in giù. Ma il gioco si evolveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Undel vercellese è statodalla squadra mobile con l’accusa di violenza sessuale aggravata su una ragazzina di 14. Le indagini sono iniziate a gennaio del 2021, quando la giovane ha presentato denuncia nei confronti dell’uomo, riportando di aver subito abusi fin dall’infanzia. In Valsesia il luogo del reato, dove la vittima era solita trascorrere le vacanze estive insieme ai parenti. Gli stessi che le avrebbero introdotto l’uomo, definito proprio da lei come “di”. Le violenze sono cominciate quando la ragazza aveva soltanto 7-8. Inizialmente, secondo quanto riportato dalla vittima, gli atti erano presentati come “gioco innocente”: l’uomo, per farla divertire, la sollevava per le gambe e la capovolgeva a testa in giù. Ma il gioco si evolveva ...

repubblica : Violenta per anni ragazzina, arrestato 'amico di famiglia' a Vercelli [di Cristina Palazzo] - enpaonlus : Valduggia cucciolo di volpe rimane incastrato nella rete del campetto - La Sesia. Grazie ai Vigili del Fuoco per es… - fattoquotidiano : Vercelli, per anni ha violentato e minacciato una bambina: arrestato un 68enne “amico di famiglia” - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Avrebbe violentato per anni una ragazzina, minacciandola di far del male ai suoi nonni se avesse rivelato “il loro segre… - stefano688 : RT @ultimenotizie: Avrebbe violentato per anni una ragazzina, minacciandola di far del male ai suoi nonni se avesse rivelato “il loro segre… -