Simple Minds, ecco la tracklist del disco Direction of the Heart (Di martedì 14 giugno 2022) I Simple Minds annunciano l'uscita di Direction of The Heart, il loro diciottesimo album in studio I Simple Minds annunciano l'uscita di Direction of The Heart (https://SimpleMinds.lnk.to/DirectionOfTheHeartPR) il loro diciottesimo album in studio che verrà pubblicato il 21 ottobre 2022 da BMG, e lanciano Vision Thing (https://SimpleMinds.lnk.to/VisionThingPR), il primo singolo estratto dall'album, da oggi disponibile sulle piattaforme digitali. Attualmente in giro per l'Europa con un nuovo tour, la band britannica tornerà in autunno con un nuovo lavoro dopo la pubblicazione, nel 2018, di Walk Between Worlds disco acclamato dalla ...

