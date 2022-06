"Rovinato per sempre l'abito di Marilyn Monroe": la Kardashian nella bufera (Di martedì 14 giugno 2022) Kim Kardashian avrebbe "Rovinato per sempre" l'abito appartenuto a Marilyn Monroe. Nonostante la dieta, le curve dell'influencer sono risultate troppo abbondanti per il vestito Leggi su ilgiornale (Di martedì 14 giugno 2022) Kimavrebbe "per" l'appartenuto a. Nonostante la dieta, le curve dell'influencer sono risultate troppo abbondanti per il vestito

Pubblicità

dei_alba : RT @gps72: Ripeto: per correr dietro ai grillini e alle poltrone (speran di vincere elezioni) hanno rovinato la costituzione (taglio parlam… - Danorun76 : @robersperanza Penso al bonus psicologi? La dovete far finita ci avete rovinato la vita per due anni e ora pensi d… - newpaleflesh : Ovvio, Kim Kardashian non ha rovinato un pezzo di storia per i suoi capricci, ringraziamola per aver fatto conoscer… - FolleSono : ???????? mascherine per tutti, noi ci hanno rovinato, adesso vogliono rovinare anche le mucche. Si salvi chi può - spencerwannabe : Allora la mia teoria è che prima il museo le ha dato il vestito per donazioni, pubblicità e compagnia cantante e TO… -