Referendum, De Luca: “È stata una cosa demenziale. Mi aspettavo pure di peggio” (Di martedì 14 giugno 2022) “Il flop del Referendum? Mi aspettavo pure di peggio. Non mi meraviglio di quelli che non sono andati a votare, mi meraviglio di quelli che ci sono andati. Diciamo la verità: è stata una cosa un po’ demenziale“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, interpellato sull’esito dei 5 Referendum sulla giustizia. “Io sono andato a votare, fedele nei secoli agli obblighi democratici – ha aggiunto De Luca – ma mi sono trovato nelle mani questi 5 lenzuoli, queste 5 schede. Mi mettevo nei panni di una persona di una certa età: ma si può essere così deficienti?“. Secondo De Luca “dobbiamo capire che questi strumenti di partecipazione diretta vanno gestiti in maniera seria, civile, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) “Il flop del? Midi. Non mi meraviglio di quelli che non sono andati a votare, mi meraviglio di quelli che ci sono andati. Diciamo la verità: èunaun po’“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, interpellato sull’esito dei 5sulla giustizia. “Io sono andato a votare, fedele nei secoli agli obblighi democratici – ha aggiunto De– ma mi sono trovato nelle mani questi 5 lenzuoli, queste 5 schede. Mi mettevo nei panni di una persona di una certa età: ma si può essere così deficienti?“. Secondo De“dobbiamo capire che questi strumenti di partecipazione diretta vanno gestiti in maniera seria, civile, ...

Pubblicità

kulturjam : Referendum, il giudizio sferzante di Vincenzo De Luca: 'È stata cosa demenziale, strumento va gestito seriamente'.… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Referendum, De Luca 'Demenziale. Andava gestito in maniera seria' - - blogsicilia : #notizie #sicilia Referendum, De Luca 'Demenziale. Andava gestito in maniera seria' - - Umbria_N_Web : Flop referendum giustizia, Thomas De Luca (M5S): 'I cittadini pagano il conto dell'arroganza leghista, accesso agli… - Tgyou24 : “Il flop del referendum? Mi aspettavo pure di peggio. Non mi meraviglio di quelli che non sono andati a votare, mi… -