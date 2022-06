Raw 13 06 22 Troppi aspetti negativi

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 14 giugno 2022) Un saluto ai lettori di ZW, siamo pronti per un nuovo episodio di Raw. Quest’oggi ci troviamo in quel di Kansas City e tra i match in programma spicca quello tra Seth ‘Freakin’ Rollins ed AJ Styles, i due si contenderanno un posto nel Money in The Bank Ladder match. Lo show si apre con il Miz TV, l’ospite di giornata è Paul Heyman. PROMO: The Miz parla di quanto sia unica l’opportunità di conquistare il Money in The Bank contract e ricorda dei suoi incassi avvenuti con successo. Miz si rivolge ad Heyman ed afferma che il regno di Roman Reigns sarà in pericolo a causa del futuro Mr Money in The Bank, lo Special Counsel ribatte ricordando che le chance che il Tribal Chief perda il titolo siano pari a zero. Heyman parla del match per l’Undisputed Universal Championship che si terrà nel prossimo episodio di SmackDown tra Reigns e Riddle ed aggiunge che l’Head of The Table ha in ...