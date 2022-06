Olimpia-Virtus 77-62: Milano avanti 3-1 in finale scudetto (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Olimpia Milano batte la Virtus Bologna per 77-62 in gara 4 della finale scudetto e si porta sul 3-1, ad un solo successo dal titolo. Milano si aggiudica la sfida grazie al dominio nel quarto periodo, chiuso con il parziale di 22-7. Shields si accende nell’ultima frazione e chiude con 21 punti, assistito da Hall (14) e Grant (11). Bologna, avanti di 8 punti nel primo periodo, scivola anche a -12 prima di tornare pienamente in carreggiata all’inizio della quarta frazione. I 21 punti di Shengelia non bastano. L’attacco delle V nere si spegne: Milano vince e vede lo scudetto. Gara 5 si gioca giovedì 16 giugno a Bologna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – L’batte laBologna per 77-62 in gara 4 dellae si porta sul 3-1, ad un solo successo dal titolo.si aggiudica la sfida grazie al dominio nel quarto periodo, chiuso con il parziale di 22-7. Shields si accende nell’ultima frazione e chiude con 21 punti, assistito da Hall (14) e Grant (11). Bologna,di 8 punti nel primo periodo, scivola anche a -12 prima di tornare pienamente in carreggiata all’inizio della quarta frazione. I 21 punti di Shengelia non bastano. L’attacco delle V nere si spegne:vince e vede lo. Gara 5 si gioca giovedì 16 giugno a Bologna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

