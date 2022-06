Milano, scomparsa 15enne down: andava a scuola da sola (Di martedì 14 giugno 2022) Milano – Una ragazzina di 15 anni, affetta dalla sindrome di down, è scomparsa oggi a Milano, in zona Quarto Oggiaro. Stava andando da sola a scuola per gli esami di terza media, all’Istituto Trilussa, ma non è mai arrivata in via Arturo Graf. I familiari hanno lanciato oggi un appello attraverso i mezzi di informazione.La mamma, Hala Hassan, ha ricordato che la figlia ha paura di tutti, non si ferma mai a parlare con nessuno.Sono in corso le ricerche delle forze dell’ordine. Al momento della sua scomparsa, Sara indossava pantaloni neri e una maglietta rosa con un 8. (Ansa) L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 14 giugno 2022)– Una ragazzina di 15 anni, affetta dalla sindrome di, èoggi a, in zona Quarto Oggiaro. Stava andando daper gli esami di terza media, all’Istituto Trilussa, ma non è mai arrivata in via Arturo Graf. I familiari hanno lanciato oggi un appello attraverso i mezzi di informazione.La mamma, Hala Hassan, ha ricordato che la figlia ha paura di tutti, non si ferma mai a parlare con nessuno.Sono in corso le ricerche delle forze dell’ordine. Al momento della sua, Sara indossava pantaloni neri e una maglietta rosa con un 8. (Ansa) L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

