Mascherine sui mezzi pubblici, verso la proroga dell’obbligo al 30 settembre (Di martedì 14 giugno 2022) L’obbligo di mascherina anti Covid sui mezzi pubblici sarà probabilmente prorogato fino al 30 settembre. Secondo la bozza del decreto trasporti visionata dall’Ansa, la misura riguarderà tutte le modalità dei servizi di trasporto: autobus, metropolitane, treni, aerei, e navi. Il testo è ancora in discussione, ma ad anticipare la possibilità era stato già il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Per i trasporti si prevede un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine settembre. Sono luoghi particolarmente affollati quindi è positivo mantenere ancora un po’ di prudenza. Così come negli ospedali e Rsa», ha dichiarato. Dalla stessa bozza si apprende che le Mascherine dovrebbero rimanere obbligatorie nelle strutture sanitarie, mentre l’obbligo decadrebbe negli istituti sia ... Leggi su open.online (Di martedì 14 giugno 2022) L’obbligo di mascherina anti Covid suisarà probabilmenteto fino al 30. Secondo la bozza del decreto trasporti visionata dall’Ansa, la misura riguarderà tutte le modalità dei servizi di trasporto: autobus, metropolitane, treni, aerei, e navi. Il testo è ancora in discussione, ma ad anticipare la possibilità era stato già il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: «Per i trasporti si prevede un prolungamento dell’uso della mascherina fino a fine. Sono luoghi particolarmente affollati quindi è positivo mantenere ancora un po’ di prudenza. Così come negli ospedali e Rsa», ha dichiarato. Dalla stessa bozza si apprende che ledovrebbero rimanere obbligatorie nelle strutture sanitarie, mentre l’obbligo decadrebbe negli istituti sia ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Costa: 'Possibile proroga dell'uso delle mascherine sui mezzi, nelle Rsa e negli ospedali' #ANSA - Agenzia_Ansa : Mascherine sui mezzi di trasporto pubblici c'è l'ipotesi di proroga fino al 30 settembre. Ma non per gli esami #ANSA - Adnkronos : Proroga delle #mascherine, per #Bassetti: 'Ok sui trasporti ma solo come raccomandazione, non esiste che prenda una… - antidegrado76 : Questo coso ha deciso mascherine sui mezzi pubblici fino a settembre - Martino31805246 : RT @AlexBazzaro: Prorogare le mascherine sui mezzi oltre il 15 giugno è una cazzata senza senso. Una misura punitiva ideata da ipocondriaci… -