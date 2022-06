Mancini: 'Stiamo sperimentando'. Donnarumma, battibecco in tv (Di martedì 14 giugno 2022) Un 5 - 2 pesante quello arrivato contro la Germania, ma Roberto Mancini prova ad andare oltre: "È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, ma ... Leggi su gazzetta (Di martedì 14 giugno 2022) Un 5 - 2 pesante quello arrivato contro la Germania, ma Robertoprova ad andare oltre: "È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo, ma ...

Pubblicità

De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: Mancini: 'Stiamo sperimentando'. Donnarumma, battibecco in tv #GERITA - sportli26181512 : Mancini: 'Stiamo sperimentando'. Donnarumma, battibecco in tv: Mancini: 'Stiamo sperimentando'. Donnarumma, battibe… - FedeJuventina2 : L'impressione è che ci stiamo lentamente abituando a questo scempio. Mancini in questo momento sembra voler soltant… - giudo_m : Lele Adani non riesce a dire mezza Parola sull’amico Mancini… ma a Livello di servilismo come stiamo messi….123 Alza….. - Gazzetta_it : Mancini: 'Stiamo sperimentando'. Donnarumma, battibecco in tv #GERITA -