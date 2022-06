M5S, Conte: entro fine giugno consultazione in rete su doppio mandato (Di martedì 14 giugno 2022) Sulla "vexata questio del doppio mandato entro fine di giugno verrà indetta la consultazione in rete. È un vincolo che abbiamo, originario, un tratto identitario ed è giusto che su un passaggio così ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) Sulla "vexata questio deldiverrà indetta lain. È un vincolo che abbiamo, originario, un tratto identitario ed è giusto che su un passaggio così ...

