Lussemburgo vs Isole Faroe: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di martedì 14 giugno 2022) Fresche della prima vittoria alla Nations League, martedì 14 giugno le Isole Faroe si scontrano con il Lussemburgo allo Stade de Luxembourg nel Gruppo C1 della Nations League. I padroni di casa, che sono attualmente secondi nella classifica del girone, entrano in gioco con una serie di quattro sconfitte consecutive in casa e cercheranno di porre fine a questa brutta serie di vittorie. Il calcio di inizio di Lussemburgo vs Isole Faroe è previsto alle 20:45 Prepartita Lussemburgo vs Isole Faroe: a che punto sono le due squadre? Lussemburgo Al Lussemburgo è stata negata la terza vittoria consecutiva in UEFA Nations League, perdendo 2-0 per mano della Turchia quando le squadre si sono incontrate ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Fresche della prima vittoria alla Nations League, martedì 14 giugno lesi scontrano con ilallo Stade de Luxembourg nel Gruppo C1 della Nations League. I padroni di casa, che sono attualmente secondi nella classifica del girone, entrano in gioco con una serie di quattro sconfitte consecutive in casa e cercheranno di porre fine a questa brutta serie di vittorie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Alè stata negata la terza vittoria consecutiva in UEFA Nations League, perdendo 2-0 per mano della Turchia quando le squadre si sono incontrate ...

