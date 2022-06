L’ultimo desiderio di Fabio Ridolfi e il video-messaggio di Lorenzo Pellegrini

(Di martedì 14 giugno 2022) La Roma era una delle sue grandi passioni, nonostante tutti quegli ostacoli che per 18 anni lo hanno costretto sdraiato in un letto senza potersi muovere. E, prima di iniziare il suo percorso di sedazione profonda che lo ha portato alla morte lunedì sera, aveva espresso un: ricevere la visita del capitano della sua Roma,. Il numero 10 della Nazionale era impegnato, in questi giorni, nelle trasferte con la maglia azzurra per i match di Nations League, ma ha voluto comunque inviare unal 46enne di Fermignano., ildiprima della sedazione profonda Prima di iniziare la sua sedazione profonda, quel ...

E in quegli occhi appare per un attimo la sorpresa, come riporta Il Messaggero, forse una piccola scintilla di serenità , perché per il 46enne di Fermignano, quello è. Fabio, da 18 ...ANCONA -di Fabio Ridolfi , prima di addormentarsi nel sonno della morte, era stato espresso mirando sul puntatore oculare del suo pc,'unico sistema che aveva per uscire da quella bara che ...