Libretto postale e conto in banca: chi ha soldi liquidi perderà una parte (Di martedì 14 giugno 2022) Avvertimento per chi ha dei soldi liquidi poggiati sul Libretto postale o sul conto in banca perché potrebbe perdere fino al 15% in soli 3 anni. Ecco che cosa c'è da sapere in merito. Questo che stiamo vivendo è un periodo storico particolare. I temi principali di questa prima parte del 2022 sono l'inflazione ed il disagio economico post pandemia e della guerra in Ucraina. Un contesto che ha provocato tantissimi aumenti, sia di genere alimentare che sulle utente domestiche. Dei problemi finanziari che potrebbero andare ad intaccare anche i risparmi familiari. fonte foto: AdobeStockNon è una novità che questo 2022 sia stato al centro di un boom dei prezzi che hanno iniziato a farsi sentire nei portafogli degli italiani. L'aumento dei prezzi è stato ...

