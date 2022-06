L’exit strategy del grano è via terra. Romania, Polonia e Grecia in pole position (Di martedì 14 giugno 2022) Come anticipato da queste colonne un mese fa, è via terra che il grano ucraino può più facilmente essere sbloccato: tramite Romania, Polonia o Grecia. Il Mar Nero da sminare, il “gettone” da rendere a Erdogan e i rischi connessi su Odessa, fanno propendere gli analisti per mettere il grano su tir fino a Costanza anziché ipotizzare la via marittima. E magari da lì imbarcarlo a sud verso l’Egeo-Mediterraneo o a ovest verso il confine polacco-europeo. Mare e terra Il viceministro degli Esteri ucraino, Dmitry Senik, ha annunciato di voler organizzare due rotte attraverso la Polonia e la Romania per esportare il grano e prevenire così una crisi alimentare globale. Che il puzzle geopolitico e sociale non ... Leggi su formiche (Di martedì 14 giugno 2022) Come anticipato da queste colonne un mese fa, è viache ilucraino può più facilmente essere sbloccato: tramite. Il Mar Nero da sminare, il “gettone” da rendere a Erdogan e i rischi connessi su Odessa, fanno propendere gli analisti per mettere ilsu tir fino a Costanza anziché ipotizzare la via marittima. E magari da lì imbarcarlo a sud verso l’Egeo-Medineo o a ovest verso il confine polacco-europeo. Mare eIl viceministro degli Esteri ucraino, Dmitry Senik, ha annunciato di voler organizzare due rotte attraverso lae laper esportare ile prevenire così una crisi alimentare globale. Che il puzzle geopolitico e sociale non ...

Pubblicità

Ggmar00 : RT @letMoncadacook: L'articolo del Telegraph sa di exit-strategy preparata appositamente dal Newcastle. Non possono dire che il giocatore l… - Elisabetta_H_ : @the_highsparrow In Sicilia, come volevasi dimostrare, è andato in onda il suicidio assistito. Un buon viatico in a… - BMedju : RT @letMoncadacook: L'articolo del Telegraph sa di exit-strategy preparata appositamente dal Newcastle. Non possono dire che il giocatore l… - vivperelmilan : RT @letMoncadacook: L'articolo del Telegraph sa di exit-strategy preparata appositamente dal Newcastle. Non possono dire che il giocatore l… - MaSte92_ : RT @letMoncadacook: L'articolo del Telegraph sa di exit-strategy preparata appositamente dal Newcastle. Non possono dire che il giocatore l… -

peppiniello appulo potrebbe sfruttare l'occasione del flop alle comunali per arare il campo largo Pasquale Napolitano per 'il Giornale' conte letta Giuseppe Conte prepara l'exit strategy dal campo largo lettiano in caso di flop alle comunali. Il capo politico dei Cinque stelle è finito in un vicolo cieco. Stretto tra il contenzioso legale in corso ... L'exit strategy di Conte: mollare i dem per Leu Giuseppe Conte prepara l'exit strategy dal campo largo lettiano in caso di flop alle comunali. Il capo politico dei Cinque stelle è finito in un vicolo cieco. Stretto tra il contenzioso legale in corso al Tribunale di ... ilGiornale.it Pasquale Napolitano per 'il Giornale' conte letta Giuseppe Conte preparadal campo largo lettiano in caso di flop alle comunali. Il capo politico dei Cinque stelle è finito in un vicolo cieco. Stretto tra il contenzioso legale in corso ...Giuseppe Conte preparadal campo largo lettiano in caso di flop alle comunali. Il capo politico dei Cinque stelle è finito in un vicolo cieco. Stretto tra il contenzioso legale in corso al Tribunale di ... L'exit strategy di Conte: mollare i dem per Leu