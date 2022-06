L’Équipe titola | Trasferimenti | il Liverpool ufficializza l’arrivo di Darwin Nunez Benfica

(Di martedì 14 giugno 2022) 2022-06-14 20:25:00 Vi segnaliamo l’ultima notizia arrivata in redazione da Parigi, più precisamente dal quotidiano pariginoè ufficialmente un giocatore del. Alla ricerca di un attaccante per compensare la probabile partenza di Sadio Mané, che ha concordato con il Bayern Monaco un contratto triennale, il club inglese ha reclutato martedì dalil giovane nazionale uruguaiano (22 anni, 11 presenze). che lunedì ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i Reds. Non è stata specificata la durata del contratto, ma secondo la stampa britannicaha firmato per sei stagioni. Autore di 48 gol in 85 partite in tutte le competizioni con i colori del club portoghese (di cui 34 nella passata stagione), ...

