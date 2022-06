Lecce, per la fascia e per l’attacco si pesca in casa Juve! (Di martedì 14 giugno 2022) Passa anche da Torino l’attenta ricerca di mercato dei salentini, che puntano a rinforzare la propria rosa in tutti i reparti per ottenere la salvezza nella massima serie italiana. Sono stati fatti diversi nomi per l’attacco, come ad esempio l’esterno brasiliano del Corinthians Gustavo Mantuan oppure l’ala islandese Thorseinsson, con cui vi sarebbe già un’intesa di massima. Ma nelle ultime ore, come riportato da tuttomercatoweb, sarebbe spuntata la suggestione Kaio Jorge dalla Juventus. Kaio Jorge Lecce Juventus Il brasiliano ex-Santos arriverebbe in Salento con la formula del prestito secco, con l’obiettivo di giocare con maggiore frequenza e ritrovare quella brillantezza mostrata in Sud America che aveva convinto i bianconeri ad acquistarlo la scorsa estate, bruciando la concorrenza del Milan. Sempre dalla Juventus e sempre in prestito, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Passa anche da Torino l’attenta ricerca di mercato dei salentini, che puntano a rinforzare la propria rosa in tutti i reparti per ottenere la salvezza nella massima serie italiana. Sono stati fatti diversi nomi per, come ad esempio l’esterno brasiliano del Corinthians Gustavo Mantuan oppure l’ala islandese Thorseinsson, con cui vi sarebbe già un’intesa di massima. Ma nelle ultime ore, come riportato da tuttomercatoweb, sarebbe spuntata la suggestione Kaio Jorge dalla Juventus. Kaio JorgeJuventus Il brasiliano ex-Santos arriverebbe in Salento con la formula del prestito secco, con l’obiettivo di giocare con maggiore frequenza e ritrovare quella brillantezza mostrata in Sud America che aveva convinto i bianconeri ad acquistarlo la scorsa estate, bruciando la concorrenza del Milan. Sempre dalla Juventus e sempre in prestito, ...

