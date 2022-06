Isola dei Famosi nomination: chi sono i nominati di ieri sera 13 giugno 2022? (Di martedì 14 giugno 2022) L’Isola del Famosi 2022 continua ad appassionare i telespettatori: scopriamo chi sono i concorrenti in nomination ieri sera, lunedì 13 giugno, e chi è uscito tra i nominati nella puntata precedente. Leggi anche: Isola dei Famosi ieri sera: chi è il primo finalista 2022? Percentuali Isola nomination: chi sono i concorrenti nominati ieri sera? Durante la... Leggi su donnapop (Di martedì 14 giugno 2022) L’delcontinua ad appassionare i telespettatori: scopriamo chii concorrenti in, lunedì 13, e chi è uscito tra inella puntata precedente. Leggi anche:dei: chi è il primo finalista? Percentuali: chii concorrenti? Durante la...

Pubblicità

TgLa7 : E' #CarmineCaputo di Insieme per Ventotene il nuovo sindaco dell'isola pontina: è stato eletto col 55% dei voti (27… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - FebyTH : #Isola brava carmen voti sempre bene che concorrente Chiunque dei due esca non me ne frega niente - infoitcultura : Isola dei famosi, Alvin parla di Ilary Blasi e dei 'litigi' in tv: 'E' così da 24 anni' - Funweek - infoitcultura : Isola dei famosi, Alvin mostra la sua vita sull’isola: ‘più faticosa di quanto sembra’ -